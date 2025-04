Grote drukte op Schiphol door begin paasweekend: 'We zijn voorbereid'

Met het begin van het paasweekend vliegt Nederland massaal uit. Al vroeg op vrijdagochtend is het enorm druk op Schiphol, en dat is goed te merken. Lange files op de weg, rijen bij de paspoortcontrole en bij de security zorgen ervoor dat reizigers flink wat extra tijd nodig hebben om hun gate te bereiken. Toch laten de meesten zich niet uit het veld slaan.

Schiphol verwacht dit jaar een drukkere meivakantie dan vorig jaar. De luchthaven rekent op bijna 3,5 miljoen reizigers in deze periode, laat een woordvoerder weten. "We zijn voorbereid op alle reizigers die gaan komen." En dat is nodig ook. Onze verslaggever ziet op vrijdagochtend meteen hoe druk het is op Schiphol. Grote groepen vakantiegangers worden in goede banen geleid door medewerkers van het vliegveld.

Goede sfeer

De sfeer onder de reizigers blijft opvallend goed. Bestemmingen als Marokko, Spanje en Polen zijn populair. "We zijn heel vroeg vertrokken", vertellen twee meiden die met een groep naar Marokko vliegen aan Hart van Nederland. "We gaan zo allemaal lekker die security door en dan komt het goed." Toch valt de drukte iedereen op. "We moeten denk ik flink in de rij gaan staan", zegt een moeder die met drie kinderen reist.

Drukste dag

De luchthaven verwacht dat tijdens de meivakantie zo'n 6,2 procent meer passagiers via Schiphol reizen dan vorig jaar. Toen maakten zo'n 3,3 miljoen mensen gebruik van de luchthaven in deze periode.

Deze vrijdag wordt gezien als een van de drukste dagen, met bijna 86.000 vertrekkende passagiers. In totaal rekent Schiphol dagelijks op meer dan 180.000 reizigers, inclusief overstappende en aankomende passagiers.

De luchthaven raadt reizigers aan om met het openbaar vervoer naar Schiphol te komen vanwege verwachte drukte op de wegen. Ook wordt geadviseerd om indien mogelijk online in te checken.

Hart van Nederland/ANP