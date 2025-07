ANWB: vrijdag flinke files door begin zomervakantie

Op de Nederlandse wegen wordt het vrijdag en de rest van het weekend flink druk door het begin van de zomervakantie in het zuiden van het land, verwacht de ANWB. Het verkeer kan vrijdag vanaf het middaguur al vastlopen.

De meeste vertraging voorziet de ANWB op de wegen in Noord-Brabant, in het midden van het land, in Gelderland en op de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden. Bij de Duitse grenzen veroorzaken grenscontroles vertraging. Verder waarschuwt de ANWB voor de wegwerkzaamheden aan de zuidkant van Amsterdam. Die leiden al dagen tot lange files in en rond de hoofdstad.

Over de grens

In Frankrijk rekent de ANWB zaterdag op drukte op de A7 en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. Ook rond Lille voorziet de ANWB verkeersdrukte door de start van de Tour de France

In Duitsland wordt het onder meer druk bij Hamburg en ten zuiden van München, aldus de ANWB. In Duitsland wordt op zo'n 1200 plekken aan de weg gewerkt.

ANP