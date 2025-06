Politie roept vakantiegangers op: kijk uit naar voor moord veroordeelde Nederlander

De politie in België roept vakantiegangers op uit te kijken naar de voor moord veroordeelde Nederlander Wim Beckmann. De 67-jarige man, die al sinds 2016 voortvluchtig is, wordt gezocht voor de moord op zijn vriendin 17 jaar geleden in zijn villa in het Belgische Merksplas.

In het programma Opsporing Verzocht werd dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak, waarin de Belgische politie aangaf het vermoeden te hebben dat de Nederlander naar het buitenland is vertrokken. Vroeger reisde Beckmann vaak naar bestemmingen als Thailand, Dubai en Cambodja, maar hij kende ook mensen op Curaçao. Volgens de politie kan Beckmann inmiddels overal zijn.

Internationale opsporingslijst

De politie vraagt iedereen, in aanloop naar de vakantieperiode, om "waar ook ter wereld actief naar hem uit te kijken". Daarom heeft de politie een foto gedeeld zoals Beckmann er nu uit zou kunnen zien. Beckmann is begin vorig jaar veroordeeld tot 29 jaar cel, maar was toen al spoorloos. Sinds december staat hij op de internationale opsporingslijst EU Most Wanted.