A27 komende weken deels of helemaal dicht door werkzaamheden

De A27 is komende weken verschillende keren dicht door werkzaamheden. Reizigers moeten daarbij rekening houden met een extra reistijd tot een uur. Rijkswaterstaat is sinds 2024 bezig met de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder.

Tot vrijdagavond 1 augustus is de snelweg in de richting van Utrecht dicht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. Het weekend daarna is de weg op dat stuk in beide richtingen afgesloten. Van maandag 4 augustus tot woensdagochtend 13 augustus is de A27 richting Breda afgesloten tussen de twee knooppunten.

Deze zomer voert Rijkswaterstaat grootschalige werkzaamheden uit op diverse hoofdwegen in ons land, waardoor jij mogelijk vertraging oploopt:

1:07 Zomer vol wegafsluitingen: hier doe je er een uur langer over

Tussen 13 en 18 augustus is de snelweg richting Utrecht dicht tussen twee andere knooppunten: Sint-Annabosch en Hooipolder. In de richting van Breda is de weg tussen knooppunt Hooipolder en afrit Oosterhout dicht. Ook zijn er meerdere afsluitingen in de nacht richting Utrecht tussen knooppunt Hooipolder en afrit Geertruidenberg. Verkeer wordt tijdens de afsluitingen omgeleid.

ANP