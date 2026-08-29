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A2 bijna zes weken op de schop, flinke verkeershinder verwacht

A2 bijna zes weken op de schop, flinke verkeershinder verwacht

Verkeer

Vandaag, 16:35

Wie vanaf maandag 7 september over de A2 rijdt, moet bijna zes weken rekening houden met flinke verkeershinder. Door groot onderhoud tussen Everdingen en Deil zijn tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen drie van de vier rijstroken beschikbaar. In de spits kan de extra reistijd oplopen tot 60 minuten.

De werkzaamheden duren van maandag 7 september 19.00 uur tot vrijdag 16 oktober 05.00 uur. Tussen Culemborg en Geldermalsen geldt een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur. Richting 's-Hertogenbosch zijn de rijstroken versmald.

Ook wordt de A2 richting 's-Hertogenbosch meerdere nachten afgesloten tussen knooppunt Everdingen en Geldermalsen. Omrijden kost dan ongeveer 15 minuten extra. De oprit Geldermalsen blijft tijdens deze nachtafsluitingen open.

Deze op- en afritten op de A2 gaan dicht

Van 13 september 20.00 uur tot 21 september 05.00 uur zijn de oprit Culemborg en afrit Beesd afgesloten. Van 20 september 20.00 uur tot 27 september 08.00 uur gaat het om de oprit Beesd en afrit Geldermalsen.

Ook verzorgingsplaats Bisde bij Beesd, inclusief tankstation en laadvoorzieningen, is van 10 september 20.00 uur tot 21 september 05.00 uur dicht. Rijkswaterstaat adviseert waar mogelijk thuis te werken, buiten de spits te reizen of de trein of fiets te pakken.

Door Redactie Hart van Nederland

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