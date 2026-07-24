A20 richting Gouda twee weken dicht, vertraging tot een uur

De A20 gaat opnieuw twee weken dicht. Dit keer in de richting van Gouda, tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbregseplein. Eerder deze maand ging de weg in de tegengestelde richting ook al korte tijd dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met vertragingen tot een uur, meldt Rijkswaterstaat.

Op vrijdag 24 juli om 22.00 uur gaat de snelweg dicht. Op vrijdag 7 augustus om 05.00 uur gaat de weg weer open. Automobilisten die vanuit de andere richting komen en dus op de andere helft van de snelweg rijden, krijgen een maximumsnelheid van 70 km/uur. Dit in verband met de veiligheid van de wegwerkers.

Wegwerkzaamheden zorgen deze zomer op meerdere plekken in Nederland voor vertragingen, zo is te zien in bovenstaande video.

Wat gaat er gebeuren?

In totaal wordt elf kilometer asfalt op de A20 vervangen. Rijkswaterstaat doet dit om de veiligheid en beschikbaarheid van de snelweg in de nabije toekomst te garanderen. Ook wordt zes kilometer aan nieuwe vangrails geplaatst, worden voegen in de weg vervangen, komen er nieuwe lussen in de weg voor het detecteren van files en worden bermen verlaagd.

Eind september van dit jaar staan er ook nog werkzaamheden gepland op de A20 richting Gouda. Dan gaat de snelweg nog een weekend dicht tussen de knooppunten Kethelplein en Kleinpolderplein.