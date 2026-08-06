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A16 richting Rotterdam dit weekend dicht, houd rekening met uur vertraging

A16 richting Rotterdam dit weekend dicht, houd rekening met uur vertraging

Verkeer

Gisteren, 14:07

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Automobilisten moeten dit weekend rekening houden met flinke verkeershinder op de A16. De snelweg richting Rotterdam is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbregseplein afgesloten vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaat verwacht dat de vertraging kan oplopen tot een uur.

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De afsluiting begint vrijdag om 20.00 uur en duurt tot maandagochtend 05.00 uur. De rijrichting naar Rotterdam met twee keer drie rijstroken is vrijwel volledig afgesloten. Alleen een deel van de parallelrijbaan tussen oprit Feijenoord (24) en afrit Capelle aan den IJssel/Centrum (25) blijft open.

Omrijden via A15, A4 en A20

Rijkswaterstaat heeft omleidingen ingesteld via de A15, A4 door de Beneluxtunnel en de A20. Weggebruikers wordt aangeraden rekening te houden met extra reistijd.

De werkzaamheden zijn nodig omdat het asfalt op het traject aan vervanging toe is. Het groot onderhoud aan de A16 loopt nog door tot oktober. Van 2 tot en met 5 oktober gaat de rijrichting naar Rotterdam nog een keer dicht voor werkzaamheden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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