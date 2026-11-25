Regel alles heel goed. Die boodschap wil voormalig rijinstructeur Ton Wesker (64) maar al te graag héél helder overbrengen aan zzp'ers. Tot voor kort was hij er zelf een maar het noodlot sloeg in september toe: hij werd ongeneeslijk ziek. Tot overmaat van ramp had Ton geen enkele arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenregeling afgesloten. Het geld dat hij had gespaard, gaat nu op aan zijn ziekte. Zijn boodschap aan andere zelfstandigen is: laat je adviseren en overweeg die verzekering en pensioenopbouw.

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Als je het hem met de kennis van nu vraagt, zegt Ton heel eerlijk: "Ik heb een fout gemaakt." Hij heeft het dan natuurlijk niet over zijn hersentumor, waar hij niks aan kan doen, maar wel over de keuzes uit het verleden. "Net als ik houden velen van de vrijheid van het vak, maar schuiven zij zaken als een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenopbouw voor zich uit, omdat de maandlasten hoog lijken."

De FNV geeft aan dat van de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, het merendeel zaken rondom arbeidsongeschiktheid niet goed heeft geregeld. "Tussen de 16 en 30 procent heeft wel een verzekering of regeling, maar dat is dus niet veel", zegt FNV-bestuurder zelfstandigen Henk van der Schaft.

"Het kost ook geld: je investeert het ergens in maar als je het, gelukkig, niet nodig hebt is wel je geld weg. En het is een complex product wat betreft polissen die bij je passen."

Geen medelijden, wel waarschuwen

Nu hij door zijn ziekte niet meer kan werken en daarmee zijn inkomsten zijn opgedroogd, gaat zijn spaargeld er hard doorheen. Spaargeld dat eigenlijk voor zijn ouwe dag had moeten dienen. Maar nu heeft zelfs zijn vrouw haar werk moeten neerleggen om voor hem te zorgen, iets dat natuurlijk nog een financiële tegenvaller met zich meebrengt. Maar hoe schrijnend dit alles ook klinkt is Ton wel stellig: "Ik zoek geen medelijden, maar wil andere zzp’ers wakker schudden met mijn verhaal."

En dat deelt hij dan ook veelvuldig op zijn Facebookpagina, waar natuurlijk de nodige reacties op komen. Online, maar ook in het echte leven. "Ik hoorde collega's veel zeggen: 'Ik kom toch nooit bij de dokter'. Maar kijk nu maar naar mij, het kan zomaar gebeuren." Ook weet hij inmiddels dat er fiscale voordelen te behalen zijn, waardoor de voorzieningen in een klap een stuk voordeliger worden. Zijn advies: "Laat je boekhouder of financieel adviseur eens uitrekenen wat deze voorzieningen je daadwerkelijk netto zouden kosten."