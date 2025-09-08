Terug

Minder zorg-zzp’ers, 'langere wachttijden dreigen voor patiënten'

Zorg

Vandaag, 07:06

De werkdruk in de zorg neemt opnieuw toe. Omdat de overheid strenger optreedt tegen schijnzelfstandigheid, zijn er minder zzp’ers beschikbaar. Zorgmedewerkers moeten daardoor met minder handen hetzelfde werk verrichten. "De toch al lange wachttijden voor patiënten dreigen daardoor nog langer te worden", waarschuwen onderzoekers van ING Research.

Zorgmedewerkers mogen alleen nog als zelfstandige werken wanneer zij volledig onafhankelijk zijn. Is dat niet het geval, dan moeten ze in loondienst treden. Volgens ING Research heeft dit ertoe geleid dat veel zzp’ers de sector hebben verlaten. Het gat dat zij achterlieten is "tot nu toe slechts deels opgevuld door ander flexibel of vast personeel". Daardoor leveren de overgebleven medewerkers "meer zorg in minder uren".

Tienduizenden zzp’ers overwegen vertrek

Vorig jaar was bijna één op de tien zorgmedewerkers een zelfstandige, twee keer zoveel als 10 jaar geleden. Maar sinds vorig jaar neemt dit aantal af, vooral in de thuiszorg. Ongeveer tienduizend zorg-zzp’ers zouden zelfs helemaal willen stoppen in de sector.

Om de druk enigszins te verlichten, grijpen zorginstellingen vaker naar technologie. Patiënten worden steeds vaker op afstand gevolgd, waardoor een fysiek bezoek aan de arts niet altijd nodig is. Ook mantelzorgers spelen een grotere rol om het tekort aan personeel op te vangen.

ANP

