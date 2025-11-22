Joachim en Justin rennen een marathon... op een rotonde in Pijnacker

Voor sommige uitdagingen moet je een beetje gek zijn, en dat weten de 23-jarige Joachim Verhelst en de 22-jarige Justin van der Wilt maar al te goed. Zaterdag renden ze een volledige marathon op een rotonde in Pijnacker. Geen afgesloten wegen, geen groot evenement, alleen twee jongens die vanaf 05.00 uur honderden rondjes rennen.

"We vinden het leuk om steeds gekkere dingen te doen", zegt Justin. "Maar deze keer wilden we dat het ook echt ergens om ging", vertellen ze tegen Hart van Nederland.

Het ging ze om de 22-jarige Romy ter Wal. Zij worstelt met PTSS, depressie en paniekaanvallen, en een speciaal opgeleide hulphond kan haar leven veranderen. "De hulphond voelt paniekaanvallen aankomen en kan mij helpen", vertelt Romy. "Ik had nooit verwacht dat iemand zoiets voor mij zou doen." De jongens kenden haar niet persoonlijk, maar via hun moeder hoorden ze haar verhaal.

Rennen voor een reden

Langs de rotonde hangen QR-codes zodat voorbijgangers iets kunnen bijdragen. Familie, vrienden en buurtbewoners komen af en toe kijken, maar voor de jongens draait het maar om één ding: Romy helpen. "We doen het niet voor de aanmoediging", zegt Justin. "We willen gewoon zoveel mogelijk geld ophalen voor haar." Op dit moment is er met de inzamelingsactie al ruim 10.000 euro opgehaald.

Romy is dankbaar en ontroerd dat de heren dit voor haar doen. "Het is heel bijzonder", zegt ze. Een hulphond betekent voor haar de mogelijkheid om weer zonder angst naar buiten te gaan. Terwijl zij probeert stap voor stap grip op haar leven terug te krijgen, hopen Joachim en Justin dat hun bizarre marathon net dat zetje geeft dat ze nodig heeft.