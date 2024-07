Nederlanders gaven niet eerder zo weinig aan goede doelen

Nederland gaf niet eerder zo weinig aan goede doelen als in 2022. In totaal werd 5,3 miljard euro gegeven, 0,62 procent van het bruto binnenlands product. Dat percentage was niet eerder zo laag, blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek 'Geven in Nederland' van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Vooral bedrijven gaven minder in 2022. Twee jaar eerder, tijdens de coronacrisis, was die steun met 2,2 miljard euro groter dan ooit. Maar twee jaar later bleef dat bedrag steken op 1,8 miljard euro.

Mogelijk waren bedrijven in 2022 wat terughoudender door de inflatie en grote financiële onzekerheid, denken de onderzoekers. Ook het aantal bedrijven dat goede doelen steunde door sponsoring of giften, nam in 2022 af ten opzichte van twee jaar ervoor, van 61 naar 39 procent.

2,2 miljard euro

De giften van huishoudens bedroegen in 2022 2,2 miljard euro, iets hoger dan twee jaar eerder. Dat kwam mede door de actie voor Oekraïne, die 184 miljoen euro opbracht. Driekwart van de huishoudens gaf geld of goederen aan goededoelenorganisaties, iets meer dan twee jaar ervoor. Het gemiddelde bedrag dat huishoudens gaven was 352 euro.

Goededoelenorganisaties ontvingen in 2022 meer inkomsten uit nalatenschappen, staat in het rapport. Al sinds 2001 is daarin een stijgende lijn te zien. De onderzoekers verwachten dat die stijging doorzet en zelfs versnelt, onder andere omdat het aantal Nederlanders dat kinderloos overlijdt de komende jaren stijgt. De meeste nalatenschappen aan goede doelen komen uit deze groep.

Alpe d'HuZes

Begin deze maand werd de Alpe d'HuZes-actie weer gehouden. De zeventiende editie van het sportieve evenement Alpe d'HuZes heeft ruim 18 miljoen euro opgeleverd voor kankeronderzoek. In bovenstaande video is te zien hoe het er gedurende de actie aan toe ging.

Aan de actie deden traditiegetrouw verschillende bekende Nederlanders mee. Onder anderen Johnny de Mol, Leo Alkemade en Dennis van der Geest beklommen de berg en ook Leontien van Moorsel, Winston Gerschtanowitz, Dyantha Brooks, Ronald Molendijk en Manuel Venderbos waren van de partij. SBS6 deed de hele dag live verslag van het evenement.

