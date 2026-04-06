Ontroerende boodschap van Irene bij laatste paasontbijt Gouda: 'We hebben elkaar nodig'

Als sinds het allereerste gezamenlijke paasontbijt in de stad Gouda, elf jaar geleden, is één vrouw de grote spil: Irene Klein Haneveld. Ook dit jaar heeft ze er samen met haar collega's alles aan gedaan om de drieduizend bezoekers van het ontbijt op het Marktplein naar de zin te maken. Maar dit jaar is Irenes laatste paasontbijt.

Een paar maanden geleden kreeg Irene te horen dat ze alvleesklierkanker heeft en dat ze niet zo lang meer te leven heeft. Zowel zijzelf als haar geliefden zijn blij dat ze er maandag, ondanks alles, nog één keer bij kan zijn.

'Hou elkaar vast'

Op het podium richt Irene zich tot de aanwezigen met een persoonlijke boodschap: "Lieve Gouwenaren, of waar je ook vandaan komt. Houd elkaar vast. Kijk eens naar de mensen naast je en tegenover je. Hoe verschillend je ook bent, waar je ook in gelooft of waar je ook vandaan komt. Rijk, arm, het maakt niet uit. We hebben elkaar nodig. En ik zou bijna zeggen: doe het eens even. Pak elkaar eens even vast. Daarom wordt de wereld een stuk en stuk mooier van."

In de video bovenaan zie je hoe Irenes laatste paasontbijt was.