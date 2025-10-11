Terug

Weggepeste snackbarhouder Zuhair opent nieuwe zaak in Haagse Schilderswijk

Vandaag, 23:10

Snackbarhouder Zuhair Alyousefi, die werd weggepest uit de Haagse wijk Duindorp, heeft zaterdagmiddag zijn nieuwe zaak geopend in de Schilderswijk. Een bijzonder moment voor de ondernemer, die na maanden van intimidatie zijn oude restaurant moest sluiten.

"Ik ben erg blij dat ik weer opnieuw kan beginnen. Het is naast de Haagse Markt, dus dat is echt een toplocatie. Ik vind het heel gezellig hier", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Pesterijen

Zuhair werd afgelopen jaar doelwit van aanhoudende pesterijen. Groepjes jongeren bekogelden zijn snackbar met eieren en stenen en kalkten racistische leuzen op de gevel. De situatie werd uiteindelijk onhoudbaar en Zuhair moest zijn zaak sluiten. "Het was niet meer te doen", vertelde hij vorige maand aan Hart van Nederland. "Ik wilde gewoon mijn werk doen, maar elke dag was er iets. Het voelde alsof ik daar niet welkom was."

Na een emotionele periode besloot hij opnieuw te beginnen, op een andere plek, met een nieuwe naam en nieuwe energie. Dankzij een crowdfundingactie, opgezet door betrokken inwoners Jasmijn Bul en Katie Varkevisser, werd bijna 20.000 euro ingezameld om hem te helpen opnieuw te starten.

Opening

Zaterdagmiddag was het zover: Zuhair opende de deuren van zijn nieuwe restaurant M&Z aan de Van der Vennestraat. De eerste bezoekers kwamen hem feliciteren en genieten van de eerste porties friet en falafel: "Het is een nieuw begin, maar dat maakt het ook wel een beetje druk. Ik had wat stress, maar nu ben ik blij", zegt Zuhair.

Burgemeester van Den Haag Jan van Zanen kwam persoonlijk langs om de ondernemer succes te wensen. "Dit vind ik geweldig voor hem, maar wat er is gebeurd, vind ik waardeloos. Dat is niet goed te praten. We moesten ons daar echt voor schamen", zegt hij tegen Hart van Nederland.

De zaak was zaterdag open voor genodigden en gaat zondag open voor het grote publiek.

