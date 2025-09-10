Camera's opgehangen bij belaagde snackbar in Duindorp

Bij de Haagse snackbar in Duindorp die onlangs meerdere keren werd belaagd, worden camera's opgehangen. In de omgeving lopen de spanningen op, meldt de gemeente woensdag. Begin mei werden de ruiten van de snackbar ingegooid. Op de muren werden met graffiti teksten als 'white power' gespoten. De eigenaar van de snackbar aan de Pluvierstraat is een 20-jarige vluchteling uit Jemen.

Eind augustus werd er brand gesticht en begin deze maand gooiden mensen eieren naar het gebouw. De snackbar is voorlopig dicht.

Eigenaar Zuhair Alyousefi heeft al twee keer aangifte gedaan van de incidenten, vertelde hij eerder aan Hart van Nederland. Van het eerste incident heeft hij naar eigen zeggen niks gehoord van de politie, van het tweede incident heeft de politie om camerabeelden gevraagd. De politie kon tegenover Hart van Nederland geen uitspraken doen over de incidenten.

Zuhair deed eerder zijn verhaal bij Hart van Nederland:

Ondernemer in Duindorp wil stoppen na overlast door jongeren

Zuhair heeft er genoeg van, wil weg uit Duindorp en wil een nieuw restaurant in de Schilderswijk beginnen. "Maar ik krijg mijn restaurant niet verkocht. Ondernemers vinden dit een racistische wijk", zei hij tegen Hart van Nederland. "Het is beter om te stoppen."

Weerstand

Het is niet bekend of de daders ook uit Duindorp komen. In de volksbuurt is veel weerstand tegen immigranten. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen kreeg de PVV van Geert Wilders er bijna 60 procent van de stemmen. Wilders zelf is ook een paar keer naar de wijk gegaan om daar zijn stem uit te brengen.

Het besluit geldt tot eind mei volgend jaar.

