Zuhair weggepest door pubers uit Duindorp: ruiten restaurant ingegooid

Zuhair Alyousefi wordt in zijn restaurant in Duindorp al weken lastiggevallen door een groep jongeren. Deze jongeren, bestaande uit tien tot vijftien pubers, zijn tussen de 10 en 18 jaar oud. Ze gooien ruiten in en gooien eieren tegen de ramen. Ook steken ze afval in brand en roepen ze racistische dingen naar hem. De situatie is ondragelijk geworden, dus heeft Zuhair zijn restaurant te koop gezet.

Zuhair heeft al twee keer aangifte gedaan van de incidenten, vertelt hij tegen Hart van Nederland. Van het eerste incident heeft hij naar eigen zeggen niks gehoord van de politie, van het tweede incident heeft de politie om camerabeelden gevraagd. De politie kan tegenover Hart van Nederland geen uitspraken doen over de incidenten. Het onderzoek loopt nog.

Zuhair heeft er genoeg van, wil weg uit Duindorp en wil een nieuw restaurant in de Schilderswijk in Den Haag beginnen. "Maar ik krijg mijn restaurant niet verkocht. Ondernemers vinden dit een racistische wijk", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Het is beter om te stoppen."

Maatregelen

Burgemeester van Den Haag Jan van Zanen is maandagavond in gesprek gegaan met de ondernemer. Hij laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten dat de vernielingen "verschrikkelijk onacceptabel zijn". "Ondernemers moeten veilig en zonder angst hun bedrijf kunnen runnen. Als burgemeester keur ik elke vorm van vernieling en intimidatie af. Niet alleen voor de ondernemers, maar ook voor de buurt die er zo niet veiliger op wordt."

De gemeente heeft contact met de ondernemers om te kijken wat ze kunnen betekenen voor hen. Er zullen zichtbare en onzichtbare maatregelen worden getroffen.