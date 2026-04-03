Drumschool en modelspoorclub in Dordrecht op straat door onveilig pand

Een drumschool en modelspoortclub in Dordrecht dreigen hun plek kwijt te raken. De gemeente wil dat zij hun pand verlaten, terwijl er nog geen alternatief is geregeld. “We hebben straks geen plek,” zegt een bestuurslid van de modelspoorclub MSG Drechtsteden.

Ook voor drumschoolhouder Jens komt het nieuws hard aan. Hij hoorde pas vorige week dat hij snel moet vertrekken. “Dit raakt niet alleen mij, maar ook mijn leerlingen,” zegt hij. De school is er voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en voor wie de lessen een belangrijke uitlaatklep zijn.

