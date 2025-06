Michelle stopte na 15 jaar als fysiotherapeut: 'Verdiende minder dan een AH-medewerker'

De alarmbellen rinkelen bij de Fysiovakbond FDV: steeds meer fysiotherapeuten verlaten het vak. Volgens eigen onderzoek van de bond stopten er sinds vorig jaar april bijna 3.000 fysio's, en nog eens 70 procent overweegt hetzelfde te doen. De reden? Lage lonen, hoge werkdruk en een systeem dat volgens velen niet meer werkt.

FDV-voorzitter Bob van Ravensberg schetst een zorgelijk beeld. "De situatie is erger dan vorig jaar. Beginnende fysio’s verdienen evenveel als medewerkers bij Etos of McDonald's. Er is geen cao, omdat de tarieven die zorgverzekeraars betalen te laag zijn." De bond pleit voor minimumtarieven en ingrijpen van de overheid.

Michelle Verbeek stopte in januari, na 15 jaar werken als fysiotherapeut. "Ik deed het met pijn in het hart, maar het ging niet meer. De werkdruk was hoog en het salaris te weinig. Ik heb drie kinderen, ik moest keuzes maken. Je doet een HBO studie maar dat zie je tegenwoordig niet meer terug in de compensatie. Als je geen fysio bent in een ziekenhuis, maar in een praktijk op de hoek zoals ik was, verdien je nog minder dan iemand die werkt bij de Albert Heijn."

'Alles is duurder geworden'

Ze verwijt haar ex-werkgever niets, maar wijst naar het systeem. "Zorgverzekeraars bepalen het tarief, dat al 15 jaar hetzelfde is. Alles is duurder geworden, maar wij bleven hangen."

De NZa erkent dat de sector belangrijk is in het opvangen van de zorgdruk. " Als de toegankelijkheid in de fysiotherapie afneemt heeft dit mogelijk gevolgen voor de toenemende druk elders in de zorg . De NZa adviseert om de komende maanden de tijd te nemen om met partijen te onderzoeken wat er nodig is ."