Deze voetbalclub geeft ouders taalles terwijl kinderen trainen

Langs de lijn in de kou staan, of binnen in de kantine iets nieuws leren. Bij voetbalclub FC Dauwendaele in Middelburg kiezen steeds meer ouders voor dat laatste. Terwijl hun kinderen op het veld trainen, krijgen zij gratis taalles om hun Nederlands te verbeteren.

Het initiatief komt van hoofd jeugdopleiding Gert-Jan van Leiden. Hij merkte dat de communicatie met een deel van de ouders lastig verliep, omdat zij de taal niet goed beheersen. Met de lessen wil de club die drempel wegnemen en ouders beter betrekken. Dat werkt: de eerste les trok zo'n tien ouders, inmiddels zijn dat er vaak al rond de 25.

Diverse groep

De groep is divers. Ouders met een Oekraïense, Pakistaanse en Zuid-Amerikaanse achtergrond doen mee, net als ouders met een islamitische achtergrond. Door samen te leren ontstaat er meer contact, niet alleen met de club maar ook onderling.

Volgens de club is het initiatief uniek. "We zijn op dit moment de enige club die dit doet. Andere clubs zijn wel benieuwd hoe het project bij ons verloopt. Wellicht dat in de toekomst andere clubs ons idee overnemen, dat juichen wij alleen maar toe."