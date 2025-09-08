Ruim 3 miljoen Nederlanders worstelen met taal: 'Ik voelde me zó klein

Het is de Week van Lezen en Schrijven, maar in Nederland hebben nog altijd ruim drie miljoen mensen moeite met taal. Stichting Lezen en Schrijven waarschuwt dat dit kan leiden tot isolement en grote problemen in het dagelijks leven. In Drenthe alleen al gaat het om zo’n 45.000 inwoners. Directeur Hanneke Propitius noemt de cijfers zorgwekkend: “Het gaat hier niet om een kleine groep. Het is iets dat álle lagen van de samenleving raakt.”

Gea Mulder uit Drenthe weet hoe zwaar het kan zijn om laaggeletterd te zijn. Op school kon ze niet meekomen en werd ze gepest. “Ik voelde me zó klein en wilde onzichtbaar zijn. Later schaamde ik me zo erg dat ik smoesjes verzon als iemand me iets liet opschrijven,” vertelt ze tegen Hart van Nederland. “Dan vertelde ik vaak dat mijn handschrift niet zo netjes was of dat ik mijn bril niet bij me had. Alles om maar niet te hoeven schrijven.”

Ook als er brieven op de mat vielen, sloeg de onzekerheid toe. “Sommige brieven begreep ik niet, en daardoor kwam ik in de problemen.”

Hulp

De schaamte zat diep bij Gea. Pas toen ze tien jaar geleden een uitkering moest aanvragen, durfde ze hulp te vragen. “Die meneer zei: ‘Je kunt nog naar school.’ Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor.” Inmiddels volgde Gea taallessen, schreef ze zelfs een boek en werd ze uitgeroepen tot Taalheld van Nederland.

“Trek aan de bel als je problemen hebt. Er zijn altijd mensen of instellingen die je kunnen helpen,” geeft Gea als tip mee. “Dat kan bij bibliotheken of bij je gemeente.”