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Ruim een ton ingezameld voor Wim (80) die dakloos dreigt te worden

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 15:52

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Voor de 80-jarige Wim uit Eibergen, die zijn woning op een vakantiepark dreigt te verliezen, is inmiddels ruim 100.000 euro ingezameld. Met het geld hopen de initiatiefnemers te voorkomen dat hij op straat belandt.

Wim woont op vakantiepark De Goede Hoop in Eibergen, maar moet daar van de gemeente Berkelland vertrekken. Permanente bewoning van het recreatiepark is namelijk niet toegestaan. Bovendien hangt hem een dwangsom van 10.000 euro boven het hoofd.

Huurwoning moeilijk te betalen

Zijn dochter Alexandra probeert al maanden een andere woonplek voor hem te regelen. Volgens de familie kan de wachttijd voor een seniorenwoning oplopen tot 6 jaar. Een particuliere huurwoning is voor Wim met alleen zijn AOW moeilijk te betalen.

De crowdfunding heeft binnen no time 100.000 euro opgeleverd. Met het ingezamelde geld willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat Wim zo snel mogelijk een particuliere huurwoning kan vinden.

Mona Keijzer stelt Kamervragen over Wim

Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft inmiddels Kamervragen over de situatie van Wim. Ook diende ze een motie in om te voorkomen dat ouderen zonder alternatief uit hun vakantiehuisje worden gezet.

De gemeente Berkelland liet eerder weten dat de situatie ingrijpend is, maar dat eerdere besluiten inmiddels definitief zijn. Daarom moet de gemeente volgens eigen zeggen optreden tegen de permanente bewoning van het vakantiepark.

Door ANP

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