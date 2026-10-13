Wim (80) dreigt dakloos te worden én moet 10.000 euro betalen

De 80-jarige Wim uit Eibergen dreigt zijn woonplek op vakantiepark De Goede Hoop te verliezen. De gemeente Berkelland wil dat hij vertrekt, omdat hij permanent op het recreatiepark woont. Bovendien hangt hem een dwangsom van 10.000 euro boven het hoofd.

Wim kwam op het park terecht nadat zijn relatie strandde en hij geen betaalbare woning kon vinden. Zijn dochter Alexandra probeert al maanden een andere plek voor hem te vinden, maar dat blijkt bijzonder moeilijk. Voor een seniorenwoning kan de wachttijd volgens de familie oplopen tot zes jaar.

Zorgen

Alexandra vindt dat de gemeente haar vader op het verkeerde been heeft gezet. „Mijn vader dacht dat hij deed wat de gemeente van hem vroeg, maar uiteindelijk is die inschrijving juist tegen hem gebruikt.” Ook maakt ze zich zorgen over de gevolgen als hij het park moet verlaten. „Hij is tachtig jaar en we hebben nog steeds geen andere plek voor hem. Waar moet hij dan heen?”

De gemeente Berkelland laat schriftelijk weten dat de situatie ingrijpend is, maar dat eerdere besluiten inmiddels definitief zijn en de gemeente daarom moet optreden tegen de overtreding. Daarbij zegt de gemeente de persoonlijke omstandigheden mee te wegen.