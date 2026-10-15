Wim (80) dreigt dakloos te worden: Mona Keijzer stelt Kamervragen

Het verhaal van de 80-jarige Wim uit Eibergen, die zijn woning op een vakantiepark dreigt te verliezen en een dwangsom van 10.000 euro boven het hoofd heeft hangen, krijgt een politiek vervolg. Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft naar aanleiding van de uitzending van Hart van Nederland Kamervragen gesteld. Ook heeft ze een motie ingediend om te voorkomen dat ouderen zonder alternatief uit hun vakantiehuisje worden gezet.

Wim woont op vakantiepark De Goede Hoop, maar moet daar van de gemeente Berkelland vertrekken omdat permanente bewoning niet is toegestaan. Zijn dochter Alexandra zoekt al maanden naar een andere woning voor haar vader. Volgens de familie kan de wachttijd voor een seniorenwoning oplopen tot zes jaar.

'Waar moet meneer heen?'

Keijzer wil van de minister van Volkshuisvesting weten waar Wim naartoe moet als hij zijn woning verliest. Ook vraagt ze of de situatie van de 80-jarige past bij het uitgangspunt van de regering dat bewoners van recreatiewoningen niet zomaar op straat mogen komen te staan.

Daarnaast vraagt Keijzer de minister om de gemeente Berkelland expliciet op te roepen niet te handhaven. Ook wil ze dat de minister terugkomt op het schrappen van een plan om permanente bewoning van vakantiehuisjes tijdelijk toe te staan.

Motie om ouderen te beschermen

Keijzer heeft daarnaast een motie ingediend waarin ze de regering oproept de regels voor permanente bewoning van recreatiewoningen alsnog in te voeren. Als alternatief wil ze dat gemeenten ouderen niet uit hun vakantiehuisje mogen zetten zonder hun tegelijkertijd een andere passende zelfstandige woning aan te bieden.