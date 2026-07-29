Wespen levensgevaarlijk voor Anne: 'Na drie minuten was ik buiten bewustzijn'

Een wespen- of bijensteek. Bijna iedereen overkomt het wel eens, maar voor sommigen kan het levensgevaarlijk zijn. Zeker met het warme weer is het extra oppassen voor mensen met een wespen- of bijenallergie. Daar weet de 55-jarige Anne Driessen uit Heijen alles van. Ze kreeg de schrik van haar leven toen ze werd gestoken.

De allergische reactie op de wespensteek zette het leven van Anne flink op zijn kop. Het gebeurde vorig jaar zomer, toen ze samen met haar man en dochter aan het varen was. "Binnen drie minuten raakte ik buiten bewustzijn. Sinds dat moment weet ik ook niets meer", vertelt Anne aan Hart van Nederland.

Wespensteek blijkt ernstige allergische reactie

De hartslag van Anne zakte snel. Ze voeren snel terug naar de haven, waar de ambulance al klaarstond. Na onderzoek bleek Anne een ernstige wespenallergie te hebben. waarvoor ze nu behandelingen volgt. "Ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik in Nederland woon qua gezondheidszorg. Als je hier iets overkomt, word je zo fantastisch geholpen."

Sinds de allergische reactie gaat Anne niet meer zonder haar noodmedicatie op pad. Daarnaast blijft ze altijd extra alert op haar omgeving.

In bovenstaande video deelt Anne haar heftige ervaring na een wespensteek.