Augustus piekmaand voor wespen: dit kun je beter niet doen na een steek

Ga niet rennen als je bent gestoken door een wesp of bij. Dat is het belangrijkste advies van allergoloog-immunoloog Hanneke Oude Elberink van het UMC Groningen. Zeker nu augustus eraan komt, de drukste maand voor wespen, is het volgens haar extra oppassen voor mensen met een wespen- of bijenallergie.

In de zomer worden we het meest geprikt door bijen en wespen, vertelt Oude Elberink van UMC Groningen in gesprek met Hart van Nederland. "Augustus is echt een piekmaand. Meestal zijn de wespen dan op hun hoogtepunt en zoeken ze mensen op omdat ze suikers nodig hebben".

Een wespen- of bijensteek hoeft voor de meeste mensen geen probleem te zijn. Voor mensen met een allergie kan een steek wel degelijk risico's met zich meebrengen. Zonder snelle behandeling kan een wespensteek fataal aflopen.

Dit moet je doen na een wespensteek

"Allereerst is het belangrijk dat je niet gaat rennen, want dat verergert de reactie", aldus Oude Elberink. "Het beste is om rustig te gaan zitten en iemand te waarschuwen." Vervolgens hangt het van de klachten af of je contact op moet nemen met de huisarts, of dat je, bij een ernstige reactie, direct 112 moet bellen.

Daarnaast zijn er ook maatregelen te nemen tegen de allergie zelf. "Een noodpen kan handig zijn", aldus Oude Elberink. "De huisarts of allergoloog kan bepalen of deze geschikt voor je is."