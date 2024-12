Weduwnaar Jan (81) haalt met wereldrecordpoging megabedrag op voor dementieonderzoek

Jan Pieterse (81) uit Wichmond staat op het punt om geschiedenis te schrijven door het werelduurrecord baanrennen voor 80-plussers te verbreken. De recordpoging is niet alleen een persoonlijke uitdaging voor Jan, maar ook een manier om geld in te zamelen voor onderzoek naar dementie. Het oorspronkelijke doel was om 10.000 euro op te halen, maar de teller staat inmiddels al op ruim 50.000 euro.

Jan probeert het geld op te halen voor het Radboud UMC. Onderzoekers werken hier aan een studie die de invloed van leefstijlaanpassingen op dementie onderzoekt. De recordpoging komt na een persoonlijk verlies voor Jan. Hij verloor afgelopen jaar zijn vrouw Derrie aan de gevolgen van dementie.

Jan heeft de afgelopen maanden zes keer per week getraind om het record te verbreken. Het huidige record staat op 39.839 kilometer fietsen in één uur. Desalniettemin lukte het Jan zondag nét niet: hij kwam drie rondes tekort om het werelduurrecord voor 80-plussers te verbeteren.

Onderzoek naar dementie

Hoewel het mislopen van het record hard aankomt bij Jan, heeft hij anderen wel blij gemaakt. Bij het Radboud UMC wordt verheugd gereageerd op de fikse financiële bijdrage aan het onderzoek naar dementie. "De leefstijlinterventies die we onderzoeken, kunnen mogelijk bijdragen aan het behoud van het denkvermogen van ouderen en het voorkomen van dementie. Het geld dat Jan ophaalt, helpt ons dit onderzoek verder te ontwikkelen", vertelt onderzoeker Rachel Heuts, die betrokken is bij de studie. Met deze zomer nieuw verzamelde data hoopt Heuts meer antwoorden te kunnen geven over de impact van leefstijl op dementie.