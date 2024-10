Wat een nachtmerrie, zilvervisje vast in oor Maxime: 'Terwijl ik thee dronk, voelde ik het kruipen'

De herfst brengt weer de gebruikelijke invasie van spinnen en andere kriebelige beestjes in huis. Zodra de nachten kouder worden, zoeken deze dieren massaal de warmte op in onze woningen. Veel mensen kennen het moment waarop een spin ineens over de vloer schiet, maar voor Maxime van Wooning uit Alphen aan den Rijn was dat niet het ergste. Ze heeft het nog veel zwaarder meegemaakt: een zilvervisje kroop in haar oor en moest in het ziekenhuis worden verwijderd.

Maxime vertelt hoe ze in eerste instantie dacht dat ze water in haar oor had na het douchen, maar al snel werd duidelijk dat er iets anders aan de hand was. "Terwijl ik thee zat te drinken, voelde ik het kruipen", zegt ze. "Toen ik later aan het werk was, hoorde ik geritsel in mijn oor en dat gevoel werd steeds erger." De situatie escaleerde snel, en de pijn werd ondraaglijk. "Het voelde alsof het beestje door m’n trommelvlies probeerde te bijten."

Uiteindelijk moest Maxime naar het ziekenhuis, waar de artsen bevestigden dat er een insect in haar oor zat. “Ze hebben het met verdoving doodgemaakt en verwijderd, maar ik wil niet weten wat het was. Haal het er alsjeblieft gewoon uit, zei ik."

Spin over keel

Naast dit nare incident heeft Maxime ook een angst voor spinnen ontwikkeld nadat ze meerdere keren met spinnen in bed heeft gelegen. "Ik heb zelfs een keer een spin over mijn keel voelen lopen tijdens het slapen. Dat was echt traumatisch", vertelt ze. De oorzaak voor al deze ongewenste binnensluipers is zeer waarschijnlijk het bedrijf waar ze voor werkt en waar ze ook naast woont: een houthandel.