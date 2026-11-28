Een actie om aandacht te vragen voor slachtoffers van femicide is in Wageningen uitgelopen op woede en verdriet. Alle vijf de straatnaamborden ter nagedachtenis aan vermoorde vrouwen zijn kort nadat ze werden opgehangen gestolen. Nog voor de officiële onthulling tijdens Orange the World, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen.

De lokale afdeling van Dolle Mina hing de borden op om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Op de borden stonden namen als 'Straat van Shelley' en 'Hof van Annemieke'. "We hebben er A4'tjes onder hangen met hun verhalen erbij", vertelt organisator Tamara. "Dus die mensen wisten dondersgoed waar het om ging." Dat iemand de borden desondanks heeft weggehaald, is voor organisator Tamara Mourik onbegrijpelijk.

Ook bij de nabestaanden van de vermoorde vrouwen zorgt de verdwijning van de borden voor veel verdriet en woede. Zo ook bij Mariët Bosch, de moeder van Shelley, voor wie het bordje 'Straat van Shelley' was opgehangen. Haar dochter werd in 2020 met 51 messteken om het leven gebracht door haar toenmalige vriend. Hij kreeg daarvoor tien jaar cel en tbs.

'Ze hebben geen idee wat dit doet met de nabestaanden'

Voor vrijdagavond was een stadswandeling langs de vijf borden gepland, als onderdeel van de internationale campagne Orange the World. Ondanks de verdwijning van de borden ging de tocht gewoon door. Mariët had gehoopt met de wandeling haar dochter en andere slachtoffers te eren. "Dit had nooit mogen gebeuren. We herdenken onze kinderen, strijden tegen femicide en dan haalt iemand die borden weg. Ze hebben geen idee wat dit doet met de nabestaanden."

Uit statistieken blijkt dat in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord, zes van de tien keer is de vermoedelijke dader een (ex-) partner. Hart van Nederland maakte een podcast over femicide. Beluister hem hier: