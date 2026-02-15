Volg Hart van Nederland
Eigenaars camperbusjes de dupe: droom op wielen wordt nachtmerrie

Vandaag, 21:07 - Update: 1 uur geleden

Een eigen camper voor die langverwachte droomreis. Dat was het plan van tientallen klanten van VANCreators uit Veenendaal. Maar het bedrijf is eind januari failliet verklaard. En veel klanten zijn tienduizenden euro's kwijt.

Het bedrijf bouwde gebruikte bedrijfsbussen om tot compacte campers. Klanten moesten eerst forse aanbetalingen doen. Zo ook Kirsten: "Ik ben voor 50.000 euro opgelicht, ik ben woedend," zegt ze tegen Hart van Nederland. Gedupeerde Francis betaalde hetzelfde bedrag. En hoewel sommige klanten hun bus terugkregen, blijken die van binnen gestript.

In bovenstaande video doen Kirsten en Francis hun verhaal.

Door Redactie Hart van Nederland

