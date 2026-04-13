Kledingbank moet weg, honderden gezinnen Nieuwegein de dupe

Persoonlijke verhalen
Gisteren, 23:15
In Nieuwegein dreigt een grote groep gezinnen zonder hulp te komen zitten. De lokale kledingbank, waar zo’n 400 gezinnen afhankelijk van zijn, moet binnenkort sluiten.
Het pand krijgt een nieuwe bestemming en zal worden gebruikt voor asielzoekers en jonge starters. Alternatieve locaties zijn tot nu toe niet geschikt gebleken, waardoor de tijd begint te dringen.
De vijftien vrijwilligers hopen nog op een oplossing, maar maken zich grote zorgen. "We hadden het graag luchtig willen houden maar dat is nu wel duidelijk, dat gaat niet. Sommige gezinnen komen hier maandelijks en die worden hier de dupe van", zegt secretaris Joke Franchimont.
Na acht jaar lijkt het einde nabij. In augustus moet het pand leeg zijn, waardoor de laatste openingsdag voorlopig op 2 juli staat. "Onze cliënten vinden het vreselijk. We hopen nu nog echt op een nieuwe locatie."
Er zijn al twee alternatieve locaties bekeken, maar die bleken niet geschikt. Ook de gemeente Nieuwegein zegt de situatie te betreuren.
Of er op tijd een oplossing komt, is onzeker. In de video hierboven zie je hoe groot de impact is voor de gezinnen en vrijwilligers.
