Voedselbanken in problemen door onbetaalbare panden

Het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank stijgt steeds sneller. Maar doordat de voedselbanken steeds meer huur moeten betalen voor hun panden, komen soms de voedselbanken zelf in financiële problemen.

In 2025 maakten zo'n 155.600 mensen gebruik van een voedselbank, een toename van 7,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook de doelgroep lijkt te veranderen: volgens Voedselbanken Nederland vragen steeds vaker werkenden, zzp’ers en AOW’ers zonder aanvullend pensioen om hulp omdat zij niet rondkomen.

Tegelijkertijd stijgen de huurprijzen in Nederland, wat ook de voedselbanken voelen in de portemonnee. Stichting Tweede Kans, een kleine, onaangesloten voedselbank in Amsterdam-Oost, dreigt te verdwijnen omdat het pand wordt gesloopt en een nieuwe locatie nog niet is gevonden. "We hebben veel makelaars benaderd en mails gestuurd, maar betaalbare ruimtes zijn er nauwelijks", vertelt woorvoerder Fatima. "Sommige panden kosten wel 10.000 euro per maand, dat kunnen wij als vrijwilligersorganisatie nooit betalen."

In bovenstaande video zie je hoe hard het verdwijnen van de voedselbank in Amsterdam-Oost aankomt bij de gebruikers ervan.