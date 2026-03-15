Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Voedselbanken in problemen door onbetaalbare panden

Geld

Vandaag, 18:33

Link gekopieerd

Het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank stijgt steeds sneller. Maar doordat de voedselbanken steeds meer huur moeten betalen voor hun panden, komen soms de voedselbanken zelf in financiële problemen.

In 2025 maakten zo'n 155.600 mensen gebruik van een voedselbank, een toename van 7,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook de doelgroep lijkt te veranderen: volgens Voedselbanken Nederland vragen steeds vaker werkenden, zzp’ers en AOW’ers zonder aanvullend pensioen om hulp omdat zij niet rondkomen.

Tegelijkertijd stijgen de huurprijzen in Nederland, wat ook de voedselbanken voelen in de portemonnee. Stichting Tweede Kans, een kleine, onaangesloten voedselbank in Amsterdam-Oost, dreigt te verdwijnen omdat het pand wordt gesloopt en een nieuwe locatie nog niet is gevonden. "We hebben veel makelaars benaderd en mails gestuurd, maar betaalbare ruimtes zijn er nauwelijks", vertelt woorvoerder Fatima. "Sommige panden kosten wel 10.000 euro per maand, dat kunnen wij als vrijwilligersorganisatie nooit betalen."

In bovenstaande video zie je hoe hard het verdwijnen van de voedselbank in Amsterdam-Oost aankomt bij de gebruikers ervan.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Flinke stijging bij voedselbanken, meer dan 150.000 Nederlanders krijgen hulp
Flinke stijging bij voedselbanken, meer dan 150.000 Nederlanders krijgen hulp
'Geef geld voor voedselverspilling aan noodlijdende voedselbanken'
'Geef geld voor voedselverspilling aan noodlijdende voedselbanken'
Veel mensen in armoede voelen schaamte: zo wil voedselbank taboe doorbreken
Veel mensen in armoede voelen schaamte: zo wil voedselbank taboe doorbreken

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.