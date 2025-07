Oluchi (16) wil werken, maar wordt keer op keer afgewezen: 'Vanwege mijn beperking'

Ze heeft al vijf keer gesolliciteerd bij supermarkten, restaurantketens en bouwmarkten, maar telkens krijgt Oluchi nul op het rekest. De 16-jarige uit Leerdam hoort keer op keer dat er geen ruimte is vanwege haar beperkte beschikbaarheid, maar zelf vermoedt ze iets anders. "Ik denk dat ik word afgewezen vanwege mijn beperking."

Oluchi begrijpt er niets van; verschillende bedrijven hebben volop vacatures openstaan, maar haar lukt het maar niet om een bijbaantje te vinden. "Veel van mijn klasgenoten hebben een bijbaan en daarom wilde ik er ook een", vertelt Oluchi tegen Hart van Nederland. "Tot nu toe heb ik met drie werkgevers contact gehad, de anderen reageren niet eens. En als ik een reactie krijg, wordt steeds gezegd dat ik niet beschikbaar genoeg ben."

Beperking

In haar sollicitaties meldt Oluchi eerlijk dat ze niet zwaar kan tillen, omdat haar arm minder sterk is. Als baby liep ze na een hartoperatie twee klaplongen en een hersenbeschadiging op. Verder geeft ze aan dat ze doordeweeks na schooltijd beschikbaar is en ruimer inzetbaar is in vakanties en weekenden. Toch blijven de afwijzingen binnenkomen. "Ik vind het vervelend en ik snap het niet. Ik ben zo gemotiveerd, maar toch word ik niet aangenomen", aldus Oluchi.

De vmbo-leerlinge merkt inmiddels dat ze niet de enige is die hiermee te maken krijgt. "Ik zie dat leeftijd, afkomst en zelfs je naam soms onbewust drempels vormen voor jongeren met een beperking, terwijl ze gewoon willen werken en ervaring willen opdoen", legt ze uit. Wat voor werk Oluchi precies zoekt? "Dat maakt me niet uit. Als het maar past bij mijn beperking en ik in een fijne omgeving kan werken."