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Vlak voor bevalling ontdekte Sanne zwangerschap, vondelingenkamer bood uitkomst

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:12

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10 jaar geleden opende het Isala-ziekenhuis in Zwolle de eerste vondelingenkamer van Nederland binnen een ziekenhuis. In deze veilige, anonieme ruimte is het voor moeders die zelf niet voor hun kindje kunnen zorgen mogelijk om hun baby achter te laten. De ruimte heeft voor veel vrouwen met een ongewenste zwangerschap een bijzondere betekenis gehad, zo ook voor Sanne*.

De vondelingenkamer moet ervoor zorgen dat baby's niet op onveilige plekken worden achtergelaten en biedt pasgeborenen een beschermde, veilige start. Hoewel er nog nooit daadwerkelijk een baby in de vondelingenkamer is achtergelaten, heeft de plek voor veel vrouwen die ongewenst zwanger raakten een belangrijke rol gespeeld.

Sanne kan hierover meepraten. Ze vertelt erover in bovenstaande video.

*Sanne is een gefingeerde naam.

Door Redactie Hart van Nederland

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