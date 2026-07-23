Milaisa filmde chaos na tramongeluk: 'Ik zag het ongeluk aankomen'

Een gewoon ritje met de tram terug naar huis na een vakantie in Parijs. Maar de rit verandert woensdag plotseling in een nachtmerrie voor Milaisa. Ze zit in een stilstaande tram op de Erasmusbrug in Rotterdam als een andere tram met hoge snelheid van achteren op de tram knalt. “Ineens zag ik een andere tram op mij afkomen”, vertelt ze geschrokken.

Bij de harde botsing raken vijftien mensen gewond. Een van hen loopt zware verwondingen op. Milaisa ziet dat een man vlakbij haar er ernstig aan toe is. Zelf stoot ze tijdens de klap haar hoofd en kan ze zich niet alles meer herinneren. "Als ik eraan denk, krijg ik weer een paniekaanval", vertelt ze een dag later. Vooral het besef dat het ook heel anders had kunnen aflopen, hakt er bij haar in. "Ik denk soms: ik had gewoon weg kunnen zijn nu."

'Ik zag ineens de chauffeur met zijn hand omhoog'

Milaisa zit achterin de tram en ziet het ongeluk aankomen. Ze vertelt dat de trams normaal gesproken ook best dicht op elkaar stoppen, dus ze denkt dat dat dit keer ook het geval zal zijn. "Maar hij remde maar niet", vertelt ze. "De chauffeur zag ik ineens met zijn hand omhoog. Daardoor dacht ik: dit gaat niet goed. Toen ging ik in survivalmodus."

Na de klap ontstaat paniek in de tram. Passagiers die overeind komen proberen te begrijpen wat er zojuist is gebeurd. Achter in het voertuig hangt zoveel stof dat er nauwelijks iets te zien is. Milaisa zat vast achter een stang en blijft pijn houden aan haar hoofd, nek en rug. Ze weet niet of er tijdens de botsing iets op haar terecht is gekomen.

Hersenschudding vastgesteld

Ambulancepersoneel onderzoekt Milaisa ter plaatse. Ze hoeft aanvankelijk niet mee naar het ziekenhuis, maar krijgt het advies om bij aanhoudende klachten alsnog naar een arts te gaan. Donderdagochtend doet ze dat alsnog en er wordt een hersenschudding vastgesteld.

Bekijk het hele verhaal van Milaisa in de video in dit artikel.