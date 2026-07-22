Burgemeester Schouten geschrokken van botsing tussen trams op Erasmusbrug

Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is flink geschrokken van de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug. "Dan slaat de schrik je om het hart. Zeker in de wetenschap dat er mensen in de tram zitten. Het is een enorme klap geweest", zei ze tijdens een bezoek aan de plek van het ongeluk.

De aanrijding vond rond 11.10 uur plaats. Op camerabeelden is te zien hoe een stilstaande tram voor de geopende Erasmusbrug wacht, waarna een tweede tram achterop botst. Bij het ongeval raakten vijftien mensen gewond, van wie één ernstig. Eerder werd nog melding gemaakt van achttien gewonden, maar dat aantal is later naar beneden bijgesteld.

Volgens Schouten hebben de inzittenden niet alleen lichamelijk letsel opgelopen. "Natuurlijk hebben zij ook mentaal een klap gekregen."

Oorzaak onderzocht

De oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht. Volgens de burgemeester is dat onderzoek bijna afgerond. Daarna kunnen de beschadigde trams voorzichtig uit elkaar worden gehaald en worden afgevoerd. "Dat moet zorgvuldig gebeuren, omdat de tram nog onder spanning staat."

De Erasmusbrug blijft voorlopig afgesloten voor verkeer vanwege de bergingswerkzaamheden. De veiligheidsregio verwacht dat de afsluiting nog enkele uren zal duren.