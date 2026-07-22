15 gewonden bij zware botsing tussen twee trams op Erasmusbrug

Twee trams zijn woensdagochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam met elkaar in botsing gekomen. Eén tram ontspoorde. Bij het ongeluk raakten vijftien mensen gewond. Eén persoon raakte zwaargewond en veertien anderen liepen lichte verwondingen op, laat de veiligheidsregio aan Hart van Nederland weten.

Eerder werd gemeld dat er 18 gewonden waren, maar dat is later bijgesteld. Een woordvoerder van de veiligheidsregio spreekt van "een flinke klap".

Op beelden van een webcam aan de noordkant van de Erasmusbrug is te zien hoe een tram stil staat te wachten voor de brug die op dat moment open is. Een andere tram rijdt daar ogenschijnlijk zonder vaart te minderen achterop. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie komen daarna ter plaatse.

'We leven mee met de slachtoffers'

Vervoerder RET laat weten nog niks te kunnen zeggen over de oorzaak van het ongeluk. De stroom is van de bovenleiding gehaald en voorlopig rijden er geen trams over de brug. "We hebben de beelden zien langskomen en zijn erg geschrokken. We leven mee met de slachtoffers en de aanwezige reizigers," laat het vervoersbedrijf in een verklaring weten. Het vervoersbedrijf stelt verder "er alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe dit heeft kunnen gebeuren".

Er rijden voorlopig geen trams op de Erasmusbrug. De dienstregeling wordt weer opgestart "zodra het kan".