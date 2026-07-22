OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

7 gewonden naar ziekenhuis na trambotsing op Erasmusbrug

Ongeluk

Vandaag, 14:25

Link gekopieerd

Zeven mensen die gewond raakten door de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is zwaargewond, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In totaal zijn volgens de laatste informatie vijftien mensen gewond geraakt. Eerder werd gemeld dat er 18 slachtoffers waren, maar dat is later bijgesteld. "De overige gewonden zijn ter plaatse behandeld door ambulancemedewerkers en konden naar huis", laat de veiligheidsregio weten.

Bezoek burgemeester

Aan het einde van de middag bezocht burgemeester Carola Schouten de plek van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze liet zich daar bijpraten over de situatie.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

15 gewonden bij zware botsing tussen twee trams op Erasmusbrug
15 gewonden bij zware botsing tussen twee trams op Erasmusbrug
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.