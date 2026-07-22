7 gewonden naar ziekenhuis na trambotsing op Erasmusbrug

Zeven mensen die gewond raakten door de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is zwaargewond, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In totaal zijn volgens de laatste informatie vijftien mensen gewond geraakt. Eerder werd gemeld dat er 18 slachtoffers waren, maar dat is later bijgesteld. "De overige gewonden zijn ter plaatse behandeld door ambulancemedewerkers en konden naar huis", laat de veiligheidsregio weten.

Bezoek burgemeester

Aan het einde van de middag bezocht burgemeester Carola Schouten de plek van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze liet zich daar bijpraten over de situatie.