Supermarkt herdenkt Frederique en Robert-Jan die omkwamen bij MH17

12 jaar na het neerhalen van vlucht MH17 staat Albert Heijn Vleuterweide opnieuw stil bij het verlies van twee oud-collega's. Broer en zus Frederique (19) en Robert-Jan (18) van Zijtveld uit Vleuten kwamen op 17 juli 2014 om het leven toen het toestel van Malaysia Airlines boven Oekraïne door een raket werd neergehaald. De supermarkt herdenkt hen ieder jaar.

Op Facebook schrijft de supermarkt: "Wij staan nog steeds elk jaar stil bij het verlies van onze twee lieve collega's Frederique en Robert-Jan van Zijtveld. In alle mooie herinneringen blijven jullie bij ons! Uit het oog maar nooit uit het hart!"

Op reis met opa en oma

Frederique en Robert-Jan waren samen met hun opa en oma op weg naar Borneo als afsluiting van het schooljaar. Frederique had net haar vwo-examen afgerond op het Minkema College in Woerden. Robert-Jan zat daar in vwo 5. In totaal kwamen drie leerlingen van de school om het leven. Ook havo 4-leerling Robin Hemelrijk zat aan boord van vlucht MH17.

Hart van Nederland sprak eerder met Evert, de vader van Frederique en Robert-Jan:

1:34 MH17-nabestaande Evert: 'Je kunt niet verder leven tot de schuldigen worden veroordeeld'

Supermarktmanager Mischa Verzuu vertelt aan Hart van Nederland dat Frederique en Robert-Jan uit de wijk kwamen en allebei in de supermarkt werkten. Volgens Verzuu stonden de broer en zus "in de bloei van hun leven". Ook omschrijft hij hen als "hele sociale kinderen".

Twee minuten stilte

Ook op andere plekken in het land werd vrijdag, 12 jaar na de ramp, stilgestaan bij de tragedie. Bij het MH17-monument in Vijfhuizen werden tijdens de nationale herdenking de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen, gevolgd door twee minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken.

Ook op andere plekken werd de ramp herdacht. In Hilversum kwamen mensen bijeen bij het MH17-monument in het Dudokpark, waar vijftien slachtoffers vandaan kwamen. De gemeente plaatste daarnaast op verschillende locaties schalen met zonnebloemen, het symbool voor de slachtoffers.