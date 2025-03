Honderden herdenken Zaijendly (11) met stille tocht en witte ballonnen

Honderden mensen hebben dinsdagavond in Rotterdam deelgenomen aan een stille tocht voor de 11-jarige Zaijendly Pinedo. De jongen overleed vorige week aan de verwondingen die hij opliep bij een noodlottig schietincident in een flatwoning in Rotterdam-Zuidwijk. De tocht werd georganiseerd door voetbalvereniging Meeuwenplaat en buurtbewoners.

De deelnemers verzamelden zich om 17.30 uur bij sportcomplex Meeuwenplaat en liepen van daaruit, via zijn school, naar de woning van Zaijendly in Hoogvliet. De organisatoren riepen deelnemers op om in het wit te komen en een witte ballon mee te nemen als teken van liefde en eenheid. Bij de woning van het slachtoffer werden de ballonnen opgelaten. De familie had toestemming gegeven voor de herdenking.

De impact van Zaijendly's overlijden is groot. Zijn voetbalclub Meeuwenplaat heeft een gedenkhoekje ingericht waar leden een boodschap kunnen achterlaten. Ook op basisschool De Zalmplaat, waar hij leerling was, wordt stilgestaan bij het verlies. De school heeft een herdenkingsplek ingericht en spreekt van diepe verslagenheid onder personeel en leerlingen, zo meldt Rijnmond.

Onderzoek

De politie onderzoekt nog altijd de exacte toedracht van het incident. Volgens de eerste bevindingen was er geen sprake van opzet. Mogelijk ging het vuurwapen per ongeluk af terwijl een groep jongeren ermee speelde. Inmiddels zijn zeven tieners tussen de 12 en 16 jaar oud aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Twee van hen, 15 en 16 jaar oud, zitten nog vast. Hoewel het lijkt te gaan om een tragisch ongeluk, is er wel sprake van een strafbaar feit, aldus de politie. Het Openbaar Ministerie doet nog steeds onderzoek naar de zaak.

De organisatoren van de stille tocht hopen niet alleen Zaijendly te herdenken, maar ook bewustwording te creëren over het gevaar van wapens onder jongeren. Ze roepen ouders op om alert te zijn en met hun kinderen in gesprek te gaan over veiligheid en verantwoordelijkheid.

Hart van Nederland/ANP