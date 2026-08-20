OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brandweerlieden eren collega die overleed na duinbrand Ouddorp

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 17:52

Brandweerlieden namen donderdag afscheid van hun collega die zwaargewond raakte bij de grote duinbrand in Ouddorp en later in het ziekenhuis overleed. Hij werd met vanaf de kazerne in Sommelsdijk naar de begraafplaats gebracht. De rouwstoet is te zien op de beelden hierboven.

De brandweerman was vrijwilliger op kazerne Olympia in Sommelsdijk. Hij raakte op 6 augustus zwaargewond bij een aanrijding met een brandweervoertuig tijdens de bestrijding van de zeer grote brand in de duinen van Ouddorp. Een dag later liet de veiligheidsregio al weten zich "grote zorgen te maken" over zijn gezondheid. Later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Brand in duinen bij Ouddorp onder controle, NL-Alert weer ingetrokken
Brand in duinen bij Ouddorp onder controle, NL-Alert weer ingetrokken
Grote zorgen om brandweerman na ernstig ongeluk bij natuurbrand Ouddorp
Grote zorgen om brandweerman na ernstig ongeluk bij natuurbrand Ouddorp
Grote brand in duingebied Ouddorp, laatste resten worden geblust
Grote brand in duingebied Ouddorp, laatste resten worden geblust
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.