Brandweerlieden eren collega die overleed na duinbrand Ouddorp

Brandweerlieden namen donderdag afscheid van hun collega die zwaargewond raakte bij de grote duinbrand in Ouddorp en later in het ziekenhuis overleed. Hij werd met vanaf de kazerne in Sommelsdijk naar de begraafplaats gebracht. De rouwstoet is te zien op de beelden hierboven.

De brandweerman was vrijwilliger op kazerne Olympia in Sommelsdijk. Hij raakte op 6 augustus zwaargewond bij een aanrijding met een brandweervoertuig tijdens de bestrijding van de zeer grote brand in de duinen van Ouddorp. Een dag later liet de veiligheidsregio al weten zich "grote zorgen te maken" over zijn gezondheid. Later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.