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Grote zorgen om brandweerman na ernstig ongeluk bij natuurbrand Ouddorp

Brand

Vandaag, 11:42

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Er zijn grote zorgen over de gezondheidstoestand van de brandweerman die zwaargewond raakte bij de natuurbrand in de duinen bij Ouddorp. De zeer ervaren brandweerman kwam tijdens het blussen onder een brandweervoertuig terecht. "Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen," zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Donderdag halverwege de middag brak er brand uit langs het Oosterduinpad in Ouddorp. In de loop van donderdagavond lukte het de brandweer de verspreiding van het vuur tegen te houden door zogeheten stoplijnen aan te leggen. Ook een blushelikopter van Defensie schoot te hulp. Uiteindelijk is volgens de veiligheidsregio 2000 vierkante meter aan natuur verloren gegaan door de brand.

De brandweer is bezig het werk af te bouwen. Volgens de veiligheidsregio zijn de werkzaamheden rond 12.00 uur klaar. Dan wordt de verantwoordelijkheid voor het natuurgebied overgedragen aan waterschap Hollandse Delta.

Door ANP

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