Brand in duinen bij Ouddorp onder controle, NL-Alert weer ingetrokken

De brand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is inmiddels onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de nacht van donderdag op vrijdag blijft nog een aantal brandweervoertuigen ter plaatse om eventueel oplaaiende vuurhaarden te blussen. Er is ongeveer 2000 vierkante meter aan natuur verloren gegaan. Het eerder verzonden NL-Alert is inmiddels ingetrokken. Vrijdagochtend gaat het waterschap het gebied verder "strippen" om vuur dat mogelijk nog in de grond zit te doven.

De brand brak halverwege de middag uit. In de loop van donderdagavond lukte het de brandweer de verspreiding van het vuur tegen te houden door zogeheten stoplijnen aan te leggen. Ook een blushelikopter van Defensie schoot te hulp. Uiteindelijk is volgens de veiligheidsregio 2000 vierkante meter aan natuur verloren gegaan door de brand.

Brandweerman gewond geraakt

Een brandweerman raakte ernstig gewond bij de bluswerkzaamheden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat het slachtoffer met een traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht. Of de gewonde brandweerman buiten levensgevaar is, weet de woordvoerder niet.

Locoburgemeester Jeffrey Verlegh van Goeree-Overflakkee heeft zijn "grote waardering" uitgesproken voor de brandweerlieden die aanwezig waren bij de brand. "Juist nu het in Ouddorp erg druk is met vakantiegangers, hadden de gevolgen van zo'n brand nog veel groter kunnen zijn", aldus Verlegh. "We zijn dankbaar dat erger is voorkomen." Volgens de locoburgemeester was dit de vierde natuurbrand in nog geen week tijd in zijn gemeente.