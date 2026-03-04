Robert koopt hotel voor 23 miljoen euro, bieding blijkt typefout

De 32-jarige Robert uit Lelystad zit met zijn handen in het haar. De vastgoedhandelaar stelt dat hij 2,3 miljoen wilde bieden op een hotel in de buurt van Schiphol, maar plaatste per ongeluk een bod van 23 miljoen euro. Een flink verschil dus, maar de rechter vindt het argument van Robert dat hij een "typefout" heeft gemaakt, ongeloofwaardig. Bij Radio 538 doet Robert nu zijn verhaal.

Robert investeert af en toe in vastgoed en besluit mee te doen met een online bieding voor Hotelux, een hotel in de omgeving van Schiphol. In de veronderstelling dat het startbedrag 1,4 miljoen is plaatst hij een bieding. Uiteindelijk plaatst Robert een bod van 23 miljoen euro, terwijl in zijn gedachten een bod van 2,3 miljoen euro is geplaatst. En dat brengt de vastgoedhandelaar in grote problemen.

