Met dit enorme kerstdorp herdenkt Rina haar overleden dochter

Bij Rina van den Akker uit Schijndel is kerst meer dan een feestdag: het is een manier om haar overleden dochter Heidi te herdenken. Haar woonkamer is volledig omgetoverd tot een indrukwekkend kerstdorp, met bijna vijfhonderd huisjes, kerstbomen, slingers, lichtjes en zelfs een kermis. De bank en televisie moesten ervoor wijken: "Als ik iets doe, dan doe ik het goed. Anders begin ik er niet aan."

Het idee voor het kerstdorp ontstond zeventien jaar geleden, kort na het overlijden van haar dochter Heidi. "Heidi was jarig op 21 december. Na haar overlijden ben ik begonnen met een klein hoekje in de achterkamer, haar kamer", vertelt Rina. Wat begon als een klein gebaar, groeide uit tot een grote passie. "Elk jaar werd het een beetje meer. Een vriendin grapte nog dat ik de tv en de bank maar uit de woonkamer moest halen om meer ruimte te maken. En dat hebben we toen gedaan."

Het opbouwen van het dorp is een flinke klus. "Ik begin eind november en ben zeker twee weken bezig om alles neer te zetten." Bekijk het resultaat van haar harde werken in de bovenstaande video.