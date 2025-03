Van klein tot XXL: Ria heeft een woonkamer vol piemels

Waar sommige mensen postzegels of beeldjes verzamelen, heeft Ria van Duivenbode uit Purmerend een wel heel opvallende hobby: ze verzamelt piemels. In haar woonkamer staat een vitrinekast vol met unieke exemplaren, een collectie die ze met trots laat zien.

Vijfenveertig jaar geleden begon het allemaal. In Amsterdam vond ze haar eerste pareltjes, en sindsdien is de verzameling steeds verder gegroeid. Hoewel de eerste exemplaren door Ria zelf zijn gekocht, vult de vitrinekast zich nu op een andere manier. Haar uit de hand gelopen hobby is bekend bij vrienden en familie, en daardoor ontvangt ze regelmatig een nieuw item voor haar collectie.

Ria is niet op zoek naar zomaar de eerste de beste exemplaren, maar naar speciale soorten. "Een bijzondere verzameling waar ik trots op ben", zegt ze. "Dit heeft niet iedereen!"