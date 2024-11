Helena zag piemelincident op pikante Pietenparty: 'Ging verder dan bedoeling was'

Beelden van de pikante en uit de hand gelopen 'Stoute Pieten Bingo' in Paviljoen de Wilgenplas doen de ronde online. Helena, die vrijdag ook bij het feest in Maarssen aanwezig was, zag alles gebeuren. Ook dat wát er gebeurde (een stripper stopte zijn geslachtsdeel in de mond van een vrouw) met wederzijdse toestemming plaatsvond en er na afloop zelfs nummers zijn uitgewisseld. Maar: de beelden - door iemand anders gemaakt - staan nu wel overal online.

De Stoute Pieten Bingo is een jaarlijks terugkerend feest. En ja, daar horen ook strippende en dansende mannen die verkleed gaan als Pieten bij. Deze keer bestond de samenstelling van de groep strippers voor een deel uit een aantal nieuwelingen. Een daarvan ging wel erg ver en tikte met zijn geslachtsdeel tijdens een dans op het gezicht van een vrouw.

Precies dat deel is gefilmd en zoals men tegenwoordig kan verwachten, staat het materiaal online. "En daar is nu een hele poeha over, iedereen is erover in rep en roer", vertelt Helena aan Hart van Nederland.

Niet door de beugel

Helena was met een vriendinnengroep naar het bingofeest gegaan om een gezellige avond te hebben. En dat lukte ook, maar die bewuste avond staat inmiddels wel in het middelpunt van het nieuws. "We hebben lekker gebingood en zoals vorig jaar wisten we dat aan het einde van de bingo nog een leuke striptease zou komen. Dat waren de Stoute Pieten. Eerst klommen ze op de tafel en hebben ze gedanst, daarna kozen ze een meisje uit en zijn ze daarmee gaan dansen. En op het einde gebeurde er iets dat eigenlijk niet door de beugel kan", aldus Helena.

En dan komt dus hetgeen dat op de beelden te zien is, om de hoek kijken. Helena benadrukt dat er door beide partijen toestemming is gegeven voor wat er gebeurde: "Ze kreeg zijn piemel op haar tong." Het is volgens haar een van de nieuw ingehuurde krachten. "En die ging iets verder dan de bedoeling was."

'Sneu'

Na afloop van de dans zijn Helena en haar eveneens aanwezige zus poolshoogte gaan nemen bij de vrouw die nu onderwerp van menig online gesprek is. "Zij was best wel vrolijk. Ze had er zelf toestemming voor gegeven, het was niet iets dat ze niet wilde. Ze was wel happy." Sterker nog: "Ze wilden dit allebei en hebben met elkaar nummers uitgewisseld."

Maar dat de beelden nu overal online te vinden zijn en zelfs bijna op nationale tv te zien waren, noemt Helena 'jammer'. "Vooral om het meisje in kwestie haar privacy volledig kwijt is. Ja: het is een striptease, iedereen filmt daar. Als je dat soort fratsen uithaalt kun je ergens wel verwachten dat het gefilmd wordt. Maar ik vind dit wel sneu voor haar."

Strafbaar Babette Keuning is senior hulplijnmedewerker bij Helpwanted, een platform dat hulp en informatie geeft over online grensoverschrijdend gedrag. Hier valt ook het maken en (herkenbaar en zonder toestemming) verspreiden van filmpjes in seksuele context onder. "Dit is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht", stelt Keuning. De gevolgen van het delen kunnen heel heftig zijn. "Mensen gaan zich schamen en voelen zich vies en vernederd. Dit kan verder doorslaan in piekeren, machteloosheid en suïcidale gedachten." Advies voor slachtoffers die aangifte willen doen, is dan ook: praat, zoek steun en verzamel bewijs. Dit laatste kan naar de politie gestuurd worden die ermee aan de slag kan. Ook Helpwanted kan bijspringen: "Wij kunnen haar helpen om het materiaal van platformen (zoals Instagram en Facebook) af te halen." Keuning benadrukt dat slachtoffers zich ook anoniem mogen melden.