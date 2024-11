Stripper zwaait met geslachtsdeel in het rond tijdens jaarlijkse 'Stoute Pieten Bingo'

De jaarlijkse 'Stoute Pieten Bingo' in Paviljoen de Wilgenplas in Maarssen heeft vrijdagavond voor veel ophef gezorgd. Tijdens de avond ging een stripper in pietenkostuum zonder bovenkleding veel te ver, met als dieptepunt het moment waarop hij zijn geslachtsdeel op het gezicht van een vrouw legde. De beelden van het incident verspreiden zich snel via sociale media en zorgen voor felle reacties.

Volgens een aanwezige bezoekster, die anoniem wil blijven, sloeg een gezellige avond al snel om in "pure porno". "Ik ben zelf al 60 en word er niet warm of koud van, maar er gebeurden dingen waarvan ik dacht: dit kan echt niet", zegt de vrouw tegen RTV Utrecht. De beelden tonen onder andere hoe een van de strippers zonder enige gêne met zijn geslachtsdeel beweegt in het gezicht van een vrouw.

Rode oortjes in Oudewater: wie stopt bij bewoners ongevraagd pornofilms in brievenbus? Je ziet het in de bovenstaande video.

Mandy Wagner, een van de organisatoren van de bingo, wijst naar het stripteasebedrijf Femme Brutale en zegt dat de act verder ging dan de bedoeling was. "Het bedrijf had andere strippers gestuurd dan voorgaande keren, eentje ging te ver. We hebben dit goed uitgepraat met het stripteasebedrijf en zij hebben hun excuses aangeboden."

Femme Brutale, het bedrijf achter de stripact, laat via Facebook weten geschrokken te zijn van de beelden. "Wij vinden dit onacceptabel en hebben dit zowel intern, als met betreffende 'Piet' besproken". Het bedrijf zou niet op de hoogte zijn van het specifieke 'voorval'. De organisatie werkt al jaren samen met de groep achter de Stoute Bingo. "Zoals aangegeven, hadden wij dit jaar een nieuwe groepssamenstelling, waarbij de werkwijze aangegeven is. Desondanks is er een eigen plan getrokken", aldus het bedrijf.

Volgens RTV Utrecht heeft Femme Brutale de samenwerking met deze stripper beëindigd.

Geen stoute pieten bingo meer in het Paviljoen

De eigenaren van Paviljoen de Wilgenplas, Mike en Irma Versteeg, laten op Facebook weten kennis te hebben genomen van de beelden die rondgaan. "Wij, van Paviljoen de Wilgenplas distantiëren ons van de stripact die vrijdagavond heeft plaatsgevonden. Deze is absoluut verder gegaan dan waar wij aan denken tijdens een act op een bingoavond." Ze bieden hun excuses aan voor iedereen die deze filmpjes heeft moeten bekijken. In de toekomst zullen zij de jaarlijkse 'act' niet meer toestaan in het Paviljoen.