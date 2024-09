Wetswijziging moet 'advocaatje tijdens bingo' toestaan

Een bingo organiseren op een openbare plek waar ook alcohol mag worden geschonken, dat mag niet volgens de wet. En daar zijn veel oudere bingospelers de dupe van, vindt staatssecretaris Vincent Karremans. Daarom gaat hij verandering brengen in die wet. "En wel zo snel mogelijk", zegt hij in bovenstaande video tegen Hart van Nederland.

Omdat bingo volgens de wet wordt gezien als kansspel, is het nu verboden om tijdens het spel alcohol te schenken. Op de vraag of het wenselijk is dat hierop gehandhaafd wordt, antwoordt de staatssecretaris zonder twijfel 'nee'. "Het is nu niet goed geregeld en daarom gaan we deze wet wijzigen", daarvoor heeft Karremans al een voorstel liggen.

Dat voorstel wil hij 'met de grootste spoed door de Tweede Kamer krijgen'. "Want de situatie zoals deze nu is, hebben we nooit zo gewild. Oudere mensen die in hun seniorenflat gezellig een avondje willen bingoën, moeten dat gewoon kunnen doen onder het genot van een biertje, wijntje of advocaatje. Dat gunnen we ze allemaal", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Oproep aan burgemeesters

Maar zolang de situatie onveranderd is, moeten bingo's volgens de staatssecretaris gewoon georganiseerd kunnen worden in combinatie met een alcoholische versnapering. Daarom doet hij, mede namens zijn collega Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel, een oproep aan alle burgemeesters van Nederland: "Lieve burgemeesters, mocht je met een handhavingsverzoek te maken krijgen, wees er terughoudend in totdat we de wet hebben aangepast. Laten we onze oudere Nederlanders dat advocaatje gunnen bij de bingo."

Om zoveel mogelijk gemeenten te bereiken, gaan Karremans en Van Weel ook met de Vereniging Nederlandse Gemeenten in gesprek. "Om te kijken of we dit op een goede manier voor elkaar kunnen krijgen, want we willen niet dat dit tot rare taferelen leidt bij verzorgingstehuizen." Karremans is stellig: "We gaan dit gewoon regelen."