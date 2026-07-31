Rémon geeft lhbti'ers buiten de stad een gezicht: 'Wil het onzichtbare zichtbaar maken'

Na maanden van voorbereiding is het zaterdag eindelijk zover: de Canal Parade in Amsterdam. Dit jaar krijgt de wereldberoemde botenparade een extra bijzondere betekenis, omdat Amsterdam voor het eerst de WorldPride organiseert. Hoewel de parade vooral bekendstaat als een groot feest, blijft de boodschap erachter belangrijk.

Nog altijd zijn er mensen die moeite hebben om volledig zichzelf te kunnen zijn, vooral in kleinere dorpen waar zichtbaarheid en rolmodellen soms ontbreken. Vanuit die gedachte startte de 25-jarige Rémon Westendorp uit het Overijsselse Haaksbergen de tentoonstelling Deel van mij, waarmee hij meer aandacht en herkenbaarheid wil creëren voor lhbti'ers buiten de grote steden.

Rémon bedacht de tentoonstelling als afstudeerproject voor de ArtEZ Academie in Zwolle. "Er is nog weinig aandacht voor jongeren die opgroeien in kleine dorpen en op het platteland. Daar herken ik mezelf ook in. Ik vind het belangrijk om die mensen een stem te geven en het onzichtbare zichtbaar te maken", vertelt Rémon in gesprek met Hart van Nederland.

'Als mensen zich uitspreken, wordt erover gepraat'

Rémon deed onderzoek naar hoe het is gesteld met de lhbti-gemeenschap in dorpen en op het platteland en sprak met meerdere mensen die uiteindelijk ook onderdeel zijn geworden van zijn project. "De tentoonstelling bestaat uit een grafische installatie met allemaal vakjes, die elk een deel tonen van iemand die zichzelf niet volledig durft te laten zien. Al die delen samen vormen gezichten van verschillende personen uit de lhbti-gemeenschap, die te maken krijgen met vooroordelen op basis van bijvoorbeeld religie, geaardheid of politieke voorkeur."

Met dit project wil Rémon een stem geven aan mensen die hier dagelijks tegenaan lopen. "Ik vind het mooi om mijn stem te laten horen, want als mensen zich uitspreken, wordt erover gepraat. Ik wil me hier ook in de toekomst voor blijven inzetten, want er is nog steeds te weinig aandacht voor."

Benieuwd naar de tentoonstelling van Rémon en zijn hele verhaal? Bekijk dan de bovenstaande video.