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Petra kreeg op jonge leeftijd Parkinson: nu zamelt ze al zingend geld in voor onderzoek

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:44

Veel mensen denken bij Parkinson aan een ziekte van ouderen. Maar Petra Clauwens laat zien dat de werkelijkheid anders is. Als moeder van een jong gezin leeft zij met Parkinson en staat ze dinsdag centraal tijdens een benefietconcert in De Vereeniging in Nijmegen. Met de opbrengst wordt onderzoek gefinancierd naar de rol die kunst kan spelen bij de behandeling van de ziekte.

Het benefietconcert is een initiatief van neuroloog en Parkinsonexpert Bas Bloem van het Radboudumc. De volledige opbrengst van de kaartverkoop gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar de vraag of activiteiten als muziek maken, zingen, schilderen en dansen kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met Parkinson.

Wetenschappelijk kunnen onderzoeken

Volgens initiatiefnemer Bas Bloem ervaren veel mensen met Parkinson dat kunst en muziek hen helpen zich beter te voelen en meer contact met anderen te maken. "We willen nu ook wetenschappelijk onderzoeken wat die effecten precies zijn en hoe we die kennis kunnen inzetten om de zorg verder te verbeteren", zegt hij.

Clauwens wil met haar verhaal laten zien dat Parkinson ook jongere mensen treft en dat er, ondanks de ziekte, nog veel mogelijk is. Naast Clauwens werkten ook artiesten als Frank Boeijen, Henk Hofstede (NITS), Tania Kross en Dries Roelvink belangeloos mee aan de avond.

Door Redactie Hart van Nederland

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