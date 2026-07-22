Moeder van Merel kan niet meer meelopen, maar is toch elke dag bij de 4Daagse

Voor Merel Smits (23) uit Rotterdam is de 4Daagse veel meer dan een wandeltocht. Samen met haar beste vriendin Bibi loopt ze dit jaar voor de negende keer mee om geld op te halen voor ParkinsonNederland. Dat doet ze vooral voor haar moeder Jolanda, die leeft met MSA, een agressieve vorm van Parkinson.

Merel liep haar eerste 4Daagse op twaalfjarige leeftijd samen met haar moeder. "Vanaf dat moment hadden we allebei het Vierdaagse-virus te pakken." Een jaar later kreeg haar moeder de diagnose Parkinson. Later bleek het om MSA te gaan, een agressieve vorm van Parkinson waarbij de levensduur vaak zeven jaar is. "Dat was echt een enorme klap. Maar ze is er nu, ruim zeven jaar later, nog steeds. Een enorm sterke vrouw."

Hoewel haar moeder niet meer kan meelopen, is ze er dagelijks bij. Samen met Merels vader volgt ze delen van de route op een rolstoelfiets. "Ik zie hoeveel goed het haar doet. Ze geniet er enorm van." Voor Merel voelt het alsof ze nog altijd samen onderweg zijn. "We lopen voor haar, maar eigenlijk loopt ze met ons mee." Op de laatste dag wacht haar moeder haar thuis op aan de Via Gladiola. "Dan krijg ik haar natuurlijk eerst een dikke knuffel."